06.07.2019 00:35
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İslam karşıtlığı, bugün bir modadır. İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman esasen bunu savunanların, ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz"
-"Esasen popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın İslam düşmanlığını ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez"

KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İslam karşıtlığı, bugün bir modadır.
Kaynak: İHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

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