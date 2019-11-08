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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi'ne katılarak ikili temaslarda bulundu.

08.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'de temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 'nin Cenevre kentindeki merkezinde düzenlenen Batı Balkanlar Stratejik Diyaloğu Liderler Zirvesi'ne katılarak ikili temaslarda bulundu.
Bu sabah yapılan toplatının ardından Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab ile görüştü.
Çavuşoğlu, daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile de bir araya gelen Çavuşoğlu aynı zamanda Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Zoran Pazin ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam WEF'in düzenlediği resmi akşam yemeğine katılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Güncel

Kaynak: AA

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