Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü.
12.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Politika
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