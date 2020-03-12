Menü
Haberler ›› Politika ››Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan... - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü.

12.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile can kayıplarına yol açan korona virüsle ilgili destek ve dayanışma konusunda görüştü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan Haberler
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi Haberler
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi