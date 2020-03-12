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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile koronavirüsü konuştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karantina altına alınan İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile koronavirüs salgını hakkında konuştu.

12.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:55
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile koronavirüsü konuştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşına İtalya'daki can kayıpları nedeniyle taziyelerini sundu.

Telefon görüşmesinde Türkiye ile İtalya arasında salgın nedeniyle destek ve dayanışma konusunda neler yapılabileceği de ele alındı. İtalya'da son üç haftada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi, virüs bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Politika, Dünya, Güncel

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