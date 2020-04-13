Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
13.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:40
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kanadalı mevkidaşı Champagne telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ayrıca, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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