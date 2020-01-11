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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.

11.01.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:08Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a 'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Champagne'e, İran'da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziyelerini iletti.
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada, İran, Güncel

Kaynak: AA

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