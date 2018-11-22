Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
: (Kaşıkçı cinayeti) " Avrupa
'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap verebilmelidir"-"Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye
ile beraber çalışıyoruz. Bu da ele alacağımız önemli konulardan bir tanesi"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve AB
Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
düzenlenen ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladılar.
22 Kasım 2018 Perşembe 13:15