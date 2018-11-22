22 Kasım 2018, 13:15
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Kaşıkçı Cinayeti) "Avrupa'nın Bu Noktadaki Konumu En Baştan Beri Net...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Kaşıkçı cinayeti) "Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Kaşıkçı cinayeti) " Avrupa'nın bu noktadaki konumu en baştan beri net olmuştur. Tamamen güvenilir ve şeffaf bir soruşturma olmasını bekliyoruz. Bu da henüz tamamlanmadı. Bu korkunç cinayet konusunda ilgili kişiler hesap verebilmelidir"
-"Uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile beraber çalışıyoruz. Bu da ele alacağımız önemli konulardan bir tanesi"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini düzenlenen ortak basın toplantısının ardından soruları cevapladılar.
22 Kasım 2018 Perşembe 13:15