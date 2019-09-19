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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştüBUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

19.09.2019 00:39
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü
BUDAPEŞTE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi'nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Görüşmesine dair soysal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Kardeş Kırgızistan'ın Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmini gerçek potansiyeline çıkarmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Macaristan, Güncel

Kaynak: İHA

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