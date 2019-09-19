Haberler » Güncel » Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.

19.09.2019 09:10Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile görüştü.
Türk Konseyi Macaristan Temsilcilik Ofisi'nin açılışı törenine katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile bir araya geldi. Görüşmesine dair soysal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Kardeş Kırgızistan'ın Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov'la görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmini gerçek potansiyeline çıkarmak için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan, Macaristan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüştü - BUDAPEŞTE
09:34 Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı
09:34 Ankara Kalesi'nin çınarları
09:34 Ankara Eczacı Odası yönetimi değişti
09:34 Bakan koca: nijer-türkiye dostluk hastanesi hasta kabulüne başlıyor
09:33 Belediye vatandaşın ayağına gidiyor
09:33 Dha yurt bülteni - 2