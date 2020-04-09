Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.

09.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, yeni Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile telefon görüşmesi de yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump’a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş Haberler
Pentagon raporu sızdı, tüm oklar Trump'a döndü! Koronayla ilgili her şeyi biliyormuş
12 ilde 20 yerleşim birimi daha koronavirüs karantinasına alındı Haberler
12 ilde 20 yerleşim birimi daha koronavirüs karantinasına alındı
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses’e moral konseri Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e moral konseri
Haberler ›› Güncel ››Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefonda görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:18: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü - Haber 00:16: Ekvador ve Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor - Haber 00:16: Koronavirüs nedeniyle maaşını evine getiren jandarmayı selam ve tekmil ile karşıladı - Haber 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 00:03: 16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Haber 00:02: GÜNDEM ÖZETİ / 10 Nisan 2020 - Haber 23:22: Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler