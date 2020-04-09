Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.
09.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:24
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, yeni Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile telefon görüşmesi de yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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