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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

06.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:25Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği 'nın başkenti 'da Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü. Ardından Çavuşoğlu, European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn'u ayaküstü kabul etti. - ROMA

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, İtalya, Roma, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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