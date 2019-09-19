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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

19.09.2019 18:30Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Avrupa ofisinin açılışına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, Başbakan Orban ile görüştü.
Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Budapeşte'de Türk Konseyi Temsilcilik Ofisi açılmasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Viktor Orban, Macaristan, Güncel

Kaynak: AA

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