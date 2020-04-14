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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı ve Ürdünlü mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı ve Ürdünlü mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hişamuddin ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, Ürdün, Güncel
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