- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'la görüştü<br><br>NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'la görüştü. </br>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'la görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmede ittifakın islamofobi, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemine karşı küresel mücadelede önemli rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekildiğini belirtti.