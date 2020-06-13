Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattığı bir videoyu, Youtube kanalı ve Twitter hesabında paylaştı.

13.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattığı bir videoyu, Youtube kanalı ve Twitter hesabında paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan "Ata Yurdum Söbüçimen" başlıklı videoda, memleketine dair çocukluk hatıralarını paylaştı, yaylanın bugünkü halini tanıttı.
Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağı eteğinde bulunan Söbüçimen Yaylası'nı gezdiği videoda Çavuşoğlu, bölgede yaşayan tüm Yörüklerin burada doğal yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.
Çavuşoğlu, her zaman yeşil örtüye sahip bu ovada, çocukluğunda arkadaşlarıyla futbol ve çelik çomak gibi oyunlar oynadıklarını belirterek, şunları ifade etti:
"Sanırım, şimdi oynadığım golfe de onun (çelik çomak oyunu) katkısı var. Bazen, iyi oynadığımız zaman arkadaşlara söylüyorum. Dedem de yaylada buna benzer bir oyun oynuyordu. O zaman adını bilmiyorduk. Özellikle Torosların zirvesinden çıkıp, memleketimize hizmet etmek de bizim için ayrıca bir şereftir. Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Eninde sonunda yine geleceğimiz yerler burası. Dolayısıyla, geldiği yeri unutanın da döneceği yer olmaz."
Yaylanın ova kısmını, kuzuları ve aromatik bitkileri gösterdiği videoda Çavuşoğlu, yaz aylarını da bölgede geçirdiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası’nı anlattı

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Youtube, Antalya, Güncel, Haber

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