07.07.2019 21:15
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis'i kutladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Miçotakis

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis'i kutladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Merkez sağ lideri
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND partisi oldu.
Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.
Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güncel

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