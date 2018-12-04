Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı 1. Oturumu'na katıldı.<br><br>NATO üyesi 29 ülkenin Dışişleri Bakanları, Rusya gündemi ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi temsil etmek üzere Dışişleri Bakanları Toplantısı 1. Oturumu'na iştirak etti.<br><br>İki gün sürecek toplantıda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Azak Denizi'ndeki gerginlik, Afganistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik tehditleri, Batı Balkanlar gibi konular ele alınacak. - BRÜKSEL