Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Temsilcelerine Sert Çıktı: İkiyüzlülük Yapıyorsunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasında Suriyeli mültecilere ilişkin AB'nin tutumuna değinen Çavuşoğlu, "Çifte standart ve ikiyüzlülük sebebiyle AB bizim toplumumuzun gözünde güvenilmez bir ortak." diye konuştu.

18 MART MUTABAKATI

Çavuşoğlu, "Diğer taraftan 18 Mart Mutabakatı'nın tam anlamıyla her iki tarafın uygulaması iki tarafın yararınadır. İyi bir iş birliğimiz var ama AB'nin 18 Mart Mutabakatı'nın bazı koşullarını uygulaması gerekiyor. Türkiye'den Yunan adalarına geçen kaçak mülteci sayısı istediğimiz düzeye düşmüştür. Bu mutabakatın içinde 5 fasılın açılması var fakat bazı ülkeler sebebiyle bu fasıllar açılmamıştır. İşte tam bu çifte standartlar ve ikiyüzlülük nedeniyle AB bizim toplumumuzda güvenilmez bir kaynak." diye konuştu.

TEMSİLCİLERDEN CEVAP

Çavuşoğlu'nun bu sözlerine cevap veren AB temsilcileri şu şekilde konuştu:

Hahn: Çifte standartın önüne geçmemiz gerekiyor. İki gün önce bir karar verildi. Harcamayı görmek gerekiyor. Avrupa Sayıştayı bizi bazı konularda eleştirmektedir. Para hızlı bir şekilde harcandı.

Mogherini: Avrupa Birliğinde daha güvenilir bir ortak bulmak mümkün değil.