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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" çalışmalarını ele aldı.

01.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:58Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" çalışmalarını ele aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Beninli mevkidaşı Aurelien Agbenonci, Gabonlu mevkidaşı Alain Claude Bilie-By-Nze, Angolalı mevkidaşı Manuel Domingos Augusto ve Malili mevkidaşı Tiebile Drame ile telefon görüşmeleri yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Afrikalı mevkidaşlarıyla "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" hazırlıklarını masaya yatırdı.
Çavuşoğlu; Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla da söz konusu zirveye ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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