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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan aile fotoğraflı yeni yıl mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yıla memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki baba ocağında ailesiyle birlikte girdi.

01.01.2020 00:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan aile fotoğraflı yeni yıl mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yıla memleketi 'nın ilçesindeki baba ocağında ailesiyle birlikte girdi.

Her yeni yıla aile bireyleriyle baba evinde giren ve bunu bir gelenek haline getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geleneği bu yıl da bozmadı. Yeni yıla Türkler Mahallesi'ndeki baba Osman Çavuşoğlu'nun evinde toplanan aile bireyleri ile birlikte giren Bakan Çavuşoğlu, ailesi ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu, babası Osman Çavuşoğlu, ağabeyleri Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Çavuşoğlu, kardeşleri Uğur Çavuşoğlu, Şükrü Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve ailenin diğer fertlerinin olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Yine baba ocağındayız. 2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılınızı tebrik ediyoruz" notuyla paylaştı. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: İHA

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