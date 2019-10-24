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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına sert cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a, "Her kim Türkiye'ye ders vermeye kalkarsa, gerekli cevabı alacağını bilmelidir" dedi.

24.10.2019 23:25Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına sert cevap
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a, "Her kim Türkiye'ye ders vermeye kalkarsa, gerekli cevabı alacağını bilmelidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Ankara'ya ziyaret gerçekleştireceğini duyurarak Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı için eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a cevap verdi. Maas'ın paylaşımına Almanca olarak yanıt veren Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyaretinden memnun olacaklarını ama üslubunun doğru olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye ziyaretinize sevindim. Her zaman memnuniyet ile karşılanırsınız. Ama parmağını sallayarak değil. Her kim Türkiye'ye ders vermeye kalkarsa, gerekli cevabı alacağını bilmelidir" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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