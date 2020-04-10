Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan anlamlı paylaşım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gelen Türkmenlere vatandaşların kumanya ikram ettiğini belirtti.
10.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:21
Dışişleri Bakanı Çavşoğlu paylaşımında, "Türkmen kardeşlerimiz, Irak'tan otobüslerle ülkemize gelen vatandaşlarımızla ekmeklerini paylaştılar. Halalarının, amcalarının hazırladığı kumanyayı ikram ettiler. Rabbim onlardan razı olsun. Türkmen kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve gönül bağımız hiçbir zaman kopmayacak" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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