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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Antalyaspor'a kutlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımının Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen şampiyonada elde ettiği başarı için kutlama mesajı gönderdi.

15.10.2019 16:53Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Antalyaspor'a kutlama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor Ritmik Cimnastik Takımının Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen şampiyonada elde ettiği başarı için kutlama mesajı gönderdi. 20-22 Eylül tarihlerinde Saraybosna'da gerçekleştirilen Uluslararası Ritmik Cimnastik Sevela Musija Cup Turnuvası'na katılan Antalyasporlu sporcular, 8'i altın, 3'ü gümüş, toplam 11 madalya alarak Antalya'ya dönmüştü.

Kıvanç vesilesi olmuştur

Elde edilen başarının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'e bir kutlama mesajı gönderdi. 'Sayın Başkan, Sevgili Kardeşim' ifadeleri ile başlayan mesajda takımı gönülden tebrik ettiğini belirten Çavuşoğlu, "8'i altın, 3'ü gümüş, 11 madalya kazanan takımımızın Antalyaspor'u, Antalya'yı ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeleri, hem şahsım, hem de ülkemiz için bir kıvanç vesilesi olmuştur. Bu vesileyle sporcularımızı, sizi, kulübünüzün yöneticilerini, antrenörlerini ve tüm çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyor, daha büyük başarılar elde etmenizi içten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor, Saraybosna, Spor

Kaynak: İHA

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