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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a "Tek millet, tek yürek" mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

11.04.2020 22:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:28
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye 'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine, Azerbaycan 'ın desteğini göstermek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağının yansıtıldığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bakü'nün sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nde Kovid-19'la ortak mücadele çerçevesinde, Türk bayrağı Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalanıyor. Tek millet, tek yürek! Türkiye Bayrağı, Azerbaycan Bayrağı. Birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı
Başkent Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezi'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılmıştı.
Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirilmişti.
Merkezin dış cephesinde Türk bayrağı yansıtılmasını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da izlemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Türkiye, Güncel
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