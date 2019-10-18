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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin'i destek amacıyla telefonla aradı.

18.10.2019 19:56Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan futbolcu Enver Cenk Şahin'i destek amacıyla telefonla aradı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu telefonda görüştüğü Şahin'e, Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.
Futbolcu Şahin, Instagram hesabından geçen hafta, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" şeklinde paylaşım yaparak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.
St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Şahin'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu kararın alınma gerekçesi olarak da kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterilmişti. Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Enver Cenk Şahin, Güncel

Kaynak: AA

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