Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
21.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Türkiye, Güncel