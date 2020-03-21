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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

21.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye " çağrısına destek verdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Türkiye, Güncel

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