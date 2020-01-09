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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine "Irak'ın yanındayız" mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticilerine, Türkiye'nin Irak halkının yanında olduğu mesajını iletti.

09.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:46Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan IKBY yöneticilerine
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yöneticilerine, 'nin Irak halkının yanında olduğu mesajını iletti.
Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile telefonda görüştü.
Türkiye'nin, zor günlerinde Irak halkının yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, Iraklılara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Çavuşoğlu, bugün başkent Bağdat'a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret öncesi de Neçirvan ve Mesrur Barzani'yi telefonla arayarak, bilgi vermişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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