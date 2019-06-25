25.06.2019 12:41
Haberler » Güncel » Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan milli tenisçi Soylu'ya tebrik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Ladies Open turnuvasında şampiyonluk elde eden milli tenisçi İpek Soylu'yu tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Portekiz 'de düzenlenen Uluslararası Ladies Open turnuvasında şampiyonluk elde eden milli tenisçi İpek Soylu 'yu tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde düzenlenen ve 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyon olan Soylu'yu telefonla arayarak kutladı.
Soylu, turnuvada, Kanadalı rakibi Katherine Sebov'u 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenerek kariyerindeki 12'inci tekler şampiyonluğuna imza atmıştı.
Kaynak: AA
İpek Soylu , Portekiz , Mevlüt Çavuşoğlu , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:41 2 bin yıllık İncilleri satarken yakalanmışlardı, serbest bırakıldılar
13:41 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Yavaş'a ziyaret
13:41 MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda başlıyor
13:40 12 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdılar
13:39 Suriyeli çocukların gözünden Türkiye tuvallere yansıdı
13:39 Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale...
13:39 ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'ün yargılandığı dava