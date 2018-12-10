Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, 'Ölümle Tokalaşma' Mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, sosyal medya hesabından emniyet kemerli fotoğrafıyla, "Sahte tokalarla sadece aracını susturursun! #ÖlümleTOKAlaşma" notuyla paylaştı.
Emniyet kemeri kullanımını ciddi oranda azalttığı belirtilen 'emniyet kemeri susturucu tokalarının' kullanımı, 'Ölümle Tokalaşma' sloganıyla Antalya
'da yasaklandı. Antalya Valiliği
ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti
'nin önemle üzerinde durduğu konuya, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavauşoğlu da destek verdi.
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından emniyet kemerinin takılı olduğu iki fotoğrafı, "Araçta hangi koltukta oturduğunuz fark etmez, #EmniyetKemeri sizi hayata bağlar. Sahte tokalarla sadece aracını susturursun! #ÖlümleTOKAlaşma" notuyla paylaştı. - ANTALYA
Antalya,Mevlüt Çavuşoğlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:05