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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi'ye, Belucistan eyaletindeki bir mescide yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

11.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:38Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Pakistanlı mevkidaşına taziye telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi'ye, Belucistan eyaletindeki bir mescide yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Kureyşi'ye, dün bir mescide düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da mescide dün akşam namazı sırasında yapılan saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş,19 kişi yaralanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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