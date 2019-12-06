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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Roma'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da ikili temaslarda bulundu.

06.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:40Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Roma'da diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nın başkenti 'da ikili temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği, "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu" kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Nijer Dışişleri Bakanı Kallo Ankourao ve Lübnan Dışişleri Bakanı Gibran Bassil ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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