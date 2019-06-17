17.06.2019 22:48
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Macar mevkidaşı Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ayrıca, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

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