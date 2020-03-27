Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
27.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Güncel