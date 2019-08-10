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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler ile konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

10.08.2019 23:09
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler ile konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren aracılığıyla Türk gemicilerle telefonda görüştü.
Görüşmede gemicilere, "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, "İnşallah Rabb'im bir daha böyle bir şeyi başımıza getirmez. Süreci bizzat yakından takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da yakından takip etti." dedi.
Çavuşoğlu, daha önce Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının da kurtarıldığını hatırlatarak, "Sizler de kurtuldunuz ve inşallah ailelerinize kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun. Hayırlı yolculuklar, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler ile konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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