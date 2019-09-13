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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya ve eski İran dışişleri bakanlarından Hamide Effort Komitesi Koordinatörü Manuçehr Muttaki ile bir araya geldi.

13.09.2019 15:18Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Marzuki Bin Yahya ve eski İran dışişleri bakanlarından Hamide Effort Komitesi Koordinatörü Manuçehr Muttaki ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Kuala Lumpur Zirvesi Danışma Kurulu üyesi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Marzuki ve Kuala Lumpur Zirvesi Dış İlişkiler Başkanı Qamarul Naim Mohd Faizal ile görüştü. Görüşmede, Kuala Lumpur Zirvesi hazırlıkları ele alındı.
Çavuşoğlu ayrıca eski İran dışişleri bakanlarından Hamide Effort Komitesi Koordinatörü Muttaki ve komite üyeleriyle bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki karmaşık sorunları ancak Müslüman ülkeler arasındaki dayanışma, iş birliği ve güçlü diyalogla çözebiliriz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya, İran, Güncel

Kaynak: AA

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