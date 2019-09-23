Haberler » Güncel » Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

23.09.2019 18:10Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'la bir araya geldi.
(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Etiyopya, New York, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14 Pendik'deki orman yangını şüphelisi mahkemeye sevk edildi
19:14 Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (5)
19:14 Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı (5)
19:13 Irak'ın kuzeyinde iki askerin şehit olması - KONYA
19:11 - Thomas Cook ofisleri kepenk indirdi
19:10 Yaşlı kadının başına çekiçle vurup, altınlarını gasbeden saldırgan yakalandı
19:10 Bitlis'te, stk'lardan diyarbakırlı annelere destek açıklaması