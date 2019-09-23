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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi- Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve...

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

23.09.2019 18:25
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi
Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanları ile görüştü
NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod'la bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York mesaisi- Çavuşoğlu, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve...

Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda, Etiyopya, New York, Güncel

Kaynak: İHA

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