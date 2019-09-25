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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York temasları kapsamında, Namibya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı görüştü.

25.09.2019 01:50Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temasları
BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York temasları kapsamında, Namibya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'ndeki temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Namibya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nandi-Ndaitwah ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ile bir araya geldi.
Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, New York, Namibya, Güncel

Kaynak: AA

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