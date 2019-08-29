Haberler» Politika» Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.

29.08.2019 20:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Temaslarda bulunmak üzere Norveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Oslo'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmada konuşma yapan Çavuşoğlu, uzun süredir Oslo'ya gelmeyi planladıklarını söyleyerek, " Esasen 2 yıldır, hatta daha fazladır bu ziyareti gerçekleştirmek için planlamalar yaptık ama değişik sebeplerle iptal oldu veya erteledik. Bugüne nasipmiş, hem de anlamalı bir günde, zafer bayramımızı yarın kutlayacağız" dedi. - OSLO

Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:54   "Türkiye son 18 yılda ciddi bir ilerleme kaydetti"
20:54   Erdoğan: "Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir...
20:50   Erdoğan: "Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz.
20:50   Erdoğan: "Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor"
20:48   Erdoğan: "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor"
20:32   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştü
20:24   KKTC Başbakanı Tatar'dan 30 Ağustos mesajı