Haberler» Güncel» Haber

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştüOSLO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.

29.08.2019 22:02
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştü
OSLO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da Türk vatandaşlarıyla buluştu.
Temaslarda bulunmak üzere Norveç'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Oslo'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Buluşmada konuşma yapan Çavuşoğlu, uzun süredir Oslo'ya gelmeyi planladıklarını söyleyerek, " Esasen 2 yıldır, hatta daha fazladır bu ziyareti gerçekleştirmek için planlamalar yaptık ama değişik sebeplerle iptal oldu veya erteledik. Bugüne nasipmiş, hem de anlamalı bir günde, zafer bayramımızı yarın kutlayacağız" dedi.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Oslo'daki Türklerle görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:20   Türk madenciliğinde bir ilk
22:20   Sarıyer'de trafik kazası: 5 yaralı
22:20   Annesini boğarak öldürüp, şüphe çekmemek için akrabalarını aramış
22:20   Bakan Çavuşoğlu'ndan 30 Ağustos mesajı
22:20   Trabzon'da otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü
22:18   İBB'de işten çıkarmalar
22:18   Diyarbakır büyükşehir belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyor