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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris'te yaralanan AA foto muhabirini aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

06.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:40Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Paris'te yaralanan AA foto muhabirini aradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Çavuşoğlu, dün yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için AA Paris Muhabiri Yusuf Özcan'ı telefonla aradı.
"Geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, dün ameliyata alınan Yalçın'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını ümit ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, sağlık durumunun düzelmesinden sonra Yalçın ile görüşmek istediğini iletti.
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
Fransa'daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce kişinin gösterileri sırasında protestocularla polis arasında arbede yaşanmıştı.
Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı. Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Güncel

Kaynak: AA

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