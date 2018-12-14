Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü- Çavuşoğlu: "Kerç Boğazı Sorununu...

14 Aralık 2018 Cuma 11:05



14 Aralık 2018 Cuma 11:05

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüÇavuşoğlu: "Kerç Boğazı sorununu değerlendirdik"BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki zirvenin hazırlıklarını iki Dışişleri Bakanı olarak hemen başlamamız gerektiğini konuştuk. Bu son Kerç Boğazı sorunu yine bir kere daha değerlendirdik ne aşamada diye" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu örgütün daha da gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı Dışişleri Bakanları Toplantısı için kardeş Azerbaycan'ı, kardeşim Elmar'ı ve tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.Lavrov'la yaptığı görüşmeye değinen Çavuşoğlu, "Rusya'ya ticaretimiz var, aşamalı bir şekilde kaldırmaya başladığımız vize konusu var, konsolosluk meseleleri var. Bunları konuştuğumuz gibi tabii ki, Suriye'yi konuşuyoruz, İdlip'i konuştuk, Anayasa Komisyonu'nu konuştuk ve diğer bazı bölgesel konuları da ele aldık. Zaten Cumhurbaşkanlarımız arasında, Erdoğan ve Putin arasında sıkı bir diyalog var ve sürekli bir araya geliyorlar sık sık telefonda görüşüyorlar, onların aldığı kararları uygulamasını birlikte yine bugün gözden geçirdik. Bir sonraki zirvenin hazırlıklarını iki Dışişleri Bakanı olarak hemen başlamamız gerektiğini konuştuk. Bu son Kerç Boğazı sorunu yine bir kere daha değerlendirdik ne aşamada diye. Hem ikili meseleler hem de bölgemizi ve bizleri ilgilendiren konuları da samimi bir ortamda, dost hane bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmek üzere ayrıldı.