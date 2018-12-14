Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü- Çavuşoğlu: "Kerç Boğazı Sorununu...

14 Aralık 2018 Cuma 11:11



14 Aralık 2018 Cuma 11:11

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüÇavuşoğlu: "Kerç Boğazı sorununu değerlendirdik"- "Bir sonraki Dönem Başkanı Bulgaristan"BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bir sonraki zirvenin hazırlıklarını iki Dışişleri Bakanı olarak hemen başlamamız gerektiğini konuştuk. Bu son Kerç Boğazı sorunu yine bir kere daha değerlendirdik ne aşamada diye" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bugün Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Toplantısını gerçekleştirdik. Bu toplantıdan önce de Azerbaycan'ın başarılı dönem başkanlığı sayesinde ve çabaları sayesinde bazı sorunları da çözmüş olduk. Her şeyden önce Azerbaycan'ı başarılı dönem başkanlığı için gönülden tebrik ediyorum. Bu örgütün, 25 yılı geçti reforma tabi tutulması lazım. var olan sorunların çözülmesi lazım, personelle ilgili. Bu konularda Azerbaycan'ın çabalarıyla mesafeler kat ettik" açıklamasını yaptı."Adayımızı da takdim ettik"Toplantıda gelecekte bu örgütle neler yapılabileceğinin ele alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bir sonraki Dönem Başkanı Bulgaristan ve biz bu örgüte çok önem veriyoruz. Tüm zorluklara rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliği teşkilatı diğer kurumlarıyla beraber önemli bir görevi yerine getiriyor. Biz bugün Birinci Genel Sekreter Yardımcılığı için adayımızı da takdim ettik" ifadelerini kullandı. Toplantı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu örgütün daha da gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Başarılı Dışişleri Bakanları Toplantısı için kardeş Azerbaycan'ı, kardeşim Elmar'ı ve tüm kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.Lavrov'la yaptığı görüşmeye değinen Çavuşoğlu, "Rusya'ya ticaretimiz var, aşamalı bir şekilde kaldırmaya başladığımız vize konusu var, konsolosluk meseleleri var. Bunları konuştuğumuz gibi tabii ki, Suriye'yi konuşuyoruz, İdlip'i konuştuk, Anayasa Komisyonu'nu konuştuk ve diğer bazı bölgesel konuları da ele aldık. Zaten Cumhurbaşkanlarımız arasında, Erdoğan ve Putin arasında sıkı bir diyalog var ve sürekli bir araya geliyorlar sık sık telefonda görüşüyorlar, onların aldığı kararları uygulamasını birlikte yine bugün gözden geçirdik. Bir sonraki zirvenin hazırlıklarını iki Dışişleri Bakanı olarak hemen başlamamız gerektiğini konuştuk. Bu son Kerç Boğazı sorunu yine bir kere daha değerlendirdik ne aşamada diye. Hem ikili meseleler hem de bölgemizi ve bizleri ilgilendiren konuları da samimi bir ortamda, dost hane bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmek üzere ayrıldı.