Çavuşoğlu rest çekti: ABD yaptırım adımı atarsa, biz de karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi anlaşması ile ilgili, "S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız. Türkiye'nin menfaati için bu adımı atmak durumundayız. ABD yaptırım adımı atarsa, biz de karşılığını veririz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD, Patriotlar için garanti veremiyor. Fransızlar kendi hava savunma sistemleri için teklifte bulundu. Ancak S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız. Türkiye'nin menfaati için bu adımı atmak durumundayız

Bir ülkenin tek başına başka ülkelere "Al ya da alma" şeklinde talimat vermesini kabul etmiyoruz. ABD'nin bu yaklaşımından vazgeçmesi lazım. ABD'nin bu yaklaşımından Avrupalı ortakları da çok rahatsız. ABD bu hakkı nereden bulunuyor.

"ABD BİZE KARŞI ADIM ATARSA KARŞILIĞINI VERİRİZ"

Siz bir ülkeye karşı adım atarsanız o ülkenin de atacağı adımlar da vardır. ABD bize karşı bir adım atarsa biz de ona göre karşı adımları atarız. ABD ne derse anlayışı yok artık. Bize yönelik olumsuz bir davranış olursa bunun karşılığını vereceğiz.

Bizim en ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türkiye'den Patriot bataryaları geri çekildi. Bize saldırı olursa NATO'nun koruma kapasitesi yok.

ASTANA SÜRECİNİN GELECEĞİ

Bugün siyasi adımları konuşuyorsak bu Astana süreci sonucunda olmuştur. Diğer taraftan İdlib ve Suriye genelinde ise rejimin garantörü ise Rusya ve İran. Bu nedenle " "Rejime söz geçiremiyoruz" diye bir şeyi kabul etmiyoruz. İdlib'deki terörist grupları rejim oraya getirdi.

Dünkü atışlarda 3 askerimiz hafif bir şekilde etkilendi. Rusya'ya gerekli mesajları verdik. Ateşkes için Rusya ile çalışıyoruz.

Normal şartlarda Cenevre'deki toplantıya çok yakınız.

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan ile ikili bir problemimiz yok. Bu Kaşıkçı olayını ikili ilişkilerimizden tamamen bağımsız tuttuk. Bu gelişmelerden sonra Suudi Arabistan'ın bize karşı tutumu değişti. Bu bir cinayet meselesi, buna göz yummamızı istiyorlarsa hiç doğru bir yaklaşım değil. Yerel işbirlikçiyi açıklamadılar. Ölen kişinin cesedi nerede, onu bile söylemediler.

Biz bağımsız tutuyoruz ama onlar gördüğümüz kadarıyla bağımsız tutmuyorlar. Cumhurbaşkanımızın, Ramazan Bayramı'ndaki telefon görüşmesini de bu noktada değerlendirmek gerekiyor.

UMMAN KÖRFEZİ'NDE GERGİNLİK

Körfezdeki saldırılar gerçekten endişe verici. Biz kimseyi korumuyoruz ama birkaç saati içerisinde suçlunun gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Ciddi bir incelemenin yapılması gerekiyor.

İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmadığımızı söyledik. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İran'la INSTEX gibi bir mekanizma kurdu. Biz de buna mı dahil olacağız yoksa özel bir anlaşmamı oluşturacağız göreceğiz. Biz İran'la asırlardır komşuyuz. Biz birçok konuda ticaretimizi devam ettiriyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

Akdeniz'deki tüm ülkeler için mesajımız şudur. Türkiye'yi dışlayan hiçbir anlaşma geçerli değildir. Kendi kıta sahanlığımız içinde sismik araştırmave sondaj yapmaktır.

Yılladır tüm uyarılarımıza rağmen Rum Kesimi'nin tüm uyarılarımıza rağmen sismik arama ve sondaj çalışmalarına tek taraflı başlamasıdır. Dedik ki Kıbrıslı Türklerin de haklarını da koruyalım. Türk halkının hakları garanti altına alınmalı. Verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar.

Haklarımızı korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik. Çözüm için AB'ye defalarca uyarılarda bulunduk. Endişelenmeye gerek yok, taşlar yerine oturur.

FİLİSTİN SORUNU

ABD'nin Kudüs konusunda attığı tek taraflı adımların bir faydasını görmedik. ABD taraf tutuyor Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü bizim kabul etmemiz mümkün değildir.

Burada kıstasımız şudur, Filistinlilerin kabul etmeyeceği hiçbir şeyi bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Parayla her şeyi hallederiz düşüncesinin Kudüs'te ve Filistin'de işlemeyeceğini ABD'nin ve İsrail'in anlaması gerekiyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki güvenli bölgenin derinliği konusunda sıkıntı olmaz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacaktı. 4 Haziran'da bir yılı doldu. Fransa, ülkesindeki PKK'lılara yönelik adımlar attı. Fransa PKK'ye yönelik bu adımları atarken, niye YPG'yle işbirliği içerisinde. Bir farkları olmadığını onlar bizden daha iyi biliyorlar.