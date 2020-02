Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib 'deki duruma ilişkin Rusya'dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde bir uzlaşıya varılamadığını, İdlib'de bir an önce ateşkese uyulması gerektiğini bildirdi.Çavuşoğlu, Türkiye 'ye ziyaret düzenleyen Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Çavuşoğlu, İdlib'deki durum ve Rusya'dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde bir yol üzerinde uzlaşı olup olmadığının sorulması üzerine, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı." karşılığını verdi.Cumartesi günü Türk ve Rus heyetlerin görüşmelerinde karşılıklı öneriler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Sadece görüş alışverişi olduğu ve öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi ve Rus heyeti Ürdün'e gitti. Döndüklerinde bugün saat 12.00 itibarıyla toplantılar başladı. Bakalım toplantılar neticesinde ne çıkacak. Rejim saldırganlığına devam ederse gereken tedbirleri alacağımızı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan değişik vesilelerle vurguladı."Çavuşoğlu, Erdoğan'ın bunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, kendisinin de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a ilettiğini kaydederek "Önemli olan burada ateşkesin sağlanması ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönmesinin sağlanmasıdır. Rejim saldırganlığını sürdürürken, bu kadar sivil ölürken ve evini terk ederken siyasi süreçten, Anayasa Komisyonundan bahsetmek mümkün değil." diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, bugünkü toplantılar neticesinde mutabakat çıkmazsa Erdoğan ve Putin'in bir araya gelebileceğini söyledi."Akıncı kadar dürüst olmayan siyasetçiyle hiç çalışmadım"Çavuşoğlu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte, "Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasının korkunç olacağı" şeklindeki açıklamaları da soruldu.Çavuşoğlu, Akıncı ile Kıbrıs müzakereleri konusunda iş birliği yaptığını belirterek Kıbrıs'ta bir çözüm için Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği, güvenliği ve garantisi konusunda Türkiye'nin tutumunun açık olduğunu hatırlattı.Türkiye'nin bazı Batılı ülkelerde seçim malzemesi yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Sadece ben değil, KKTC'de de hiçbir Kıbrıs Türkü, bir gün KKTC'den bir siyasetçinin Türkiye'yi seçim malzemesi yapacağını hiçbir zaman düşünmemiştir. Rüyasında da görse inanmaz. Şimdi Sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapmaya başladı." dedi.Çavuşoğlu, Akıncı'nın konuştuğu konuların Türkiye ve KKTC'de hiç gündeme gelmediğini belirterek Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin olmazsa olmaz olduğunu, Türkiye'nin bunu Rumlara karşı savunduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Türkiye'ye bağlanma gibi Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz. Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Harita konusunda Crans Montana'da (görüşmeler) biterken, daha sonra kendisinin dürüst olmayan davranışları ve sonuçları içerideki Başbakan dahil onlara söylememe konusundaki yalvarmaları dahil, dürüst olmayan çok şeylerini gördüm. Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Seçim zamanında bizim KKTC'nin iç işleri karışmamız mümkün değil. Kıbrıs Türk halkı karar verecek. Biz onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara desteğimiz olacaktır. Akıncı durup dururken niye Türkiye'ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor. Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım."(Sürecek)