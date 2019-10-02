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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Strasbourg'ta DATÜB ile görüştü

Strasbourg'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar ile görüşerek DATÜB'ün Avrupa Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

02.10.2019 16:17Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Strasbourg'ta DATÜB ile görüştü
Strasbourg'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar ile görüşerek DATÜB'ün Avrupa Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Avrupa Konseyi kuruluşunun 70. yılı anma programlarına katılmak üzere Fransa'nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar ile de görüştü.

Strasbourg ve çevresinde faaliyetlerini sürdüren Türk STK'ların başkanlarının da bulunduğu bir ortamda DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar'ı yanına alan Bakan Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu, 1944 yılında anavatanları olan Ahıska'dan sürgün edildiklerini, ardından 1989 yılında Özbekistan'ın Fergana vadisinde yaşanan faciadan sonra ikinci bir sürgün yaşadıklarını ve 2004 yılında ise Rusya'nın Krasnadar bölgesine getirilen Ahıskalılara Rusya tarafından vatandaşlık verilmediği için üçüncü bir sürgün ile Amerika'ya götürüldüklerini ve şu anda Amerika'da 20 bine yakın Ahıska Türkünün yaşadığını söyledi.

Ahıska'ya dönmek isteyen aileleri bir an önce yerleştirmek gerektiğini savunan Bakan Çavuşoğlu bunun için de Dışişleri Bakanlığının dolayısıyla Türkiye'nin tam desteği olduğunu söyleyerek sürgünün 75'inci yılında bu süreci hızlandırmanın önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra DATÜB'ün Avrupa Konseyi faaliyetleri hakkında DATÜB Avrupa Temsilcisi Burhan Özkoşar'da çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özkoşar, 2009 yılında DATÜB olarak Avrupa Konseyi nezdinde başlatılan çalışmalarda Gürcistan üzerinde etkili oldu. 2007 kanununda değişiklikler yapılsa da bunu yeterli olmadığını söyledi. Türkiye Merkezli tek Türk adını taşıyan STK olarak Avrupa Konseyi Uluslararası STK'lar Konferansına üye olduklarını söyledi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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