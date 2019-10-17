Çavuşoğlu'ndan Trump'ın mektubu ile ilgili açıklama: Gereken cevabı verdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBC'de yayımlanan HARDTalk programında, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili soruları yanıtladı. Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın oldukça olumlu ilerlediğini, Türkiye'nin son derece kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi.

Rasulayn ve Tel Abyad'ın terör unsurlarından temizlendiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile Birleşmiş Milletler kararlarının operasyonlar için hukuki zemini oluşturduğunu belirtti.

"BÖLGEDE DEMOGRAFİYİ DEĞİŞTİREN YPG/PKK'DIR"

Türkiye için önemli olanın bölgedeki YPG/PKK varlığı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu bir etnik temizlik değildir, bu terörle mücadele operasyonudur" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ülkenin ya da bölgenin demografini değiştirme çabası değildir. Demografiyi değiştiren YPG/PKK'dır...Bir kara propaganda yürütülüyor. Ancak iddialar ne olursa olsun incelenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda çok hassas.

"Kimse sivillere saldırdığımızı söyleyemez. İnsani konular konusunda kimse bizden daha hassas değil...Operasyonumuz sınırlı ve ölçülü. Sadece ve sadece teröristleri hedef alıyoruz. Elimizde yeterli istihbarat var. Nerede olduklarını biliyoruz. Operasyonlarda tek bir sivil etkilenmedi."

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇIKARLARI İÇİN HERKESİ KULLANABİLİR"

Terör örgütü PKK'nın ABD'yi, Rusya'yı ve rejimi kullandığını belirten Çavuşoğlu, "Son derece çıkarcılar. Kendi çıkarları için herkesi kullanabilirler." dedi.

"YPG'NİN SERBEST BIRAKTIĞI TERÖRİSTLERDEN BİZİM SORUMLULUĞUMUZ OLAMAZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı sırasında 1000'den fazla IŞİD'linin tutulduğu hapishanelere ulaşıldığına tek bir IŞİD'linin olmadığını söyledi, "Çünkü PKK/YPG hepsini serbest bırakmıştı" dedi ve ekledi:

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece daha fazla bölgeyi elde edebilmek için IŞİD'le savaştılar. Rakka'yı unuttunuz mu? Rakka'da IŞİD'lileri otobüslere bindirip gönderdiler. Irak haricinde hangi ülke 4 binden fazla IŞİD'li öldürdü? IŞİD bizim için bir tehdit onları nasıl serbest bırakırız? Geride bırakılan kadın ve çocukları ise rehabilite etmemiz gerek. Bu konuda birlikte çalışmalıyız. Bu konuda ortak sorumluluğumuz var."

"İNSANLARI GÜVENLİ BÖLGEYE NAKLETMELİYİZ"

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kapıları açarız' söyleminin bir tehdit olmadığını, yerinden edilmiş insanları rızaları dahilinde güvenli bölgeye nakletmeleri gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Ama şimdi AB bu güvenli geri dönüşe yardım etmeyeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise buna yardım etmeyeceklerse bu kişileri kendi ülkelerine alabileceklerini ifade etti" diye konuştu.

"ABD'NİN MEKTUBUNA VE SÖYLEMİNE YANITIMIZI VERDİK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili olarak ise "ABD'nin mektubuna veya söylemine yanıtımızı verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle müzakere edilemeyeceğini söyledi. Dün Başkan Trump PKK'nın IŞİD'den kötü olduğunu söyledi. Bizim için ikisi arasında bir fark yok" dedi.

ABD ile güvenli bölgeyi birlikte oluşturmak istediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu süreç devam ederken dahi YPG/PKK'ya silah yardımı devam etti" ifadelerini kullandı.