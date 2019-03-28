28 Mart 2019, 22:07
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tramvayda Vatandaşlarla Sohbet Etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tramvayda vatandaşlarla sohbet etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir, Aksu ve Kepez adayları ile otobüsle şehir turu attıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otobüsle şehir turu atarak vatandaşları...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tramvayda vatandaşlarla sohbet etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakının Antalya Büyükşehir, Aksu ve Kepez adayları ile otobüsle şehir turu attı

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı, tramvayda vatandaşlarla sohbet etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu ilçesinde Güzelyurt Mahallesinde Cumhur İttifakı AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Menderes Türel, Merkez Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin ile şehir turuna başladı.İlçedeki tüm mahallelerini gezerek vatandaşları selamlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatandaşlara karanfil dağıttı.
Daha sonra Menderes Türel ile birlikte merkez Kepez ilçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, burada da Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hakan Tütüncü'nün katılımıyla otobüsle şehir turu attı. Vatandaşlara karanfil dağıtan Çavuşoğlu yoğun ilgi gördü.
Bakan Çavuşoğlu, Menderes Türel ve Hakan Tütüncü, daha sonra yeni açılan Varsak tramvayına bindi. Tramvayda vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, Cumhur İttifakının adaylarına oy verilmesi çağrısında bulundu. Genel
Kaynak: İHA