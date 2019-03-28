Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
Tramvayda vatandaşlarla sohbet etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Cumhur İttifakının Antalya
Büyükşehir, Aksu
ve Kepez
adayları ile otobüsle şehir turu attı
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya'da otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı, tramvayda vatandaşlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu ilçesinde Güzelyurt
Mahallesinde Cumhur İttifakı AK Parti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
Menderes Türel, Merkez
Aksu Belediye Başkan Adayı Halil Şahin
ile şehir turuna başladı.İlçedeki tüm mahallelerini gezerek vatandaşları selamlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vatandaşlara karanfil dağıttı.Daha sonra Menderes Türel ile birlikte merkez Kepez ilçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, burada da Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hakan Tütüncü
'nün katılımıyla otobüsle şehir turu attı. Vatandaşlara karanfil dağıtan Çavuşoğlu yoğun ilgi gördü.Bakan Çavuşoğlu, Menderes Türel ve Hakan Tütüncü, daha sonra yeni açılan Varsak
tramvayına bindi. Tramvayda vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, Cumhur İttifakının adaylarına oy verilmesi çağrısında bulundu.
Genel
Kaynak: İHA