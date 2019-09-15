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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

15.09.2019 17:12Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mevkidaşı Safadi ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya geldik. Ürdün'le iş birliğimizi ikili ilişkilerimizin yanı sıra Filistin konusunda da birlikte çaba göstererek güçlendirmeye devam edeceğiz."

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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