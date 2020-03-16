Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görüşmesinden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.
16.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görüşmesinden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti
Etiketler : İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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